С 25 метров прямо в девятку: экс-игрок Шахтера забил гол-шедевр в Бразилии – видео

Дуглас Коста отличился роскошным голом за Гремио. Бразилец дальним ударом сократил преимущество соперника в счете.

Первый гол за Гремио

31-летний полузащитник Гремио забил в ворота Спорт Ресифи в рамках 23-го тура чемпионата Бразилии. Бывший игрок Шахтера не один раз доказывал, что он один из лучших голеадоров после ударов с дальней дистанции.

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Бразилец решился на дальний удар с 25 метров и поразил самую дальнюю девятку ворот соперника. Это его первый гол после перехода в аренду в бразильскую команду. С возрастом Коста не растерял свое мастерство. Однако даже его роскошный гол не помог команде победить. Счет в матче стал 1:2 в пользу гостей и уже до финального свистка не изменился – поражение Гремио.

Левый вингер выступает за Гремио на правах аренды. Контракт футболиста принадлежит туринскому Ювентусу. Арендное соглашение с бразильским клубом рассчитано до конца июня 2022 года. Коста – воспитанник Гремио.

В сезоне Коста провел за Гремио 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

После 21-го сыгранного поединка дела у Гремио идут очень плохо. Клуб с 22 очками идет аж на 18-й позиции среди 20 клубов бразильской Серии А.

Как Коста забил за Гремио: видео