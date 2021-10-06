Нечеловеческая жестокость

На 61-й минуте поединка игрок СК Сан-Паулу Рибейро сбил с ног рефери Родриго Кривелларо, а затем со всей силы ударил его ногой по голове.

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Служителя Фемиды, который потерял сознание, прямо с футбольного поля на "скорой" отвезли в местную больницу, где он позже пришел в себя.

Что же касается грубияна Рибейро, то его доставили в полицейский участок, а сама игра после паузы, которая составила больше 30 минут, была отменена. Если 30-летнего футболиста признают виновным (Рибейро обвиняют в покушении на убийство), то ему грозит длительный тюремный срок.

Видео эпизода

Президент лиги написал в своем твиттере о состоянии рефери – Кривеллеро уже идет на поправку. Касательно Рибейро, то грубый эпизод будет рассматриваться в суде.