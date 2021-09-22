Спортсменка поблагодарила свою маму, которая отвела ее на художественную гимнастику, а также всех тренеров, врачей, массажистов, с которыми работала на протяжении своей карьеры.

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"Я отдала этому спорту 17 лет своей жизни! И ни разу не пожалела об этом! Я безумно счастлива, что имела возможность тренироваться в сборной Украины и выступать под флагом Украины на мировой арене. Так я не стала Олимпийской чемпионкой, но я прошла эту школу выживания и многому научилась здесь", – написала Анастасия Возняк.

Благодарна Анастасия Возняк также всей команде и болельщикам, а особенно — Ирине Ивановне (Дерюгиной) за то, что дала шанс реализовать свою мечту, что верила, поддерживала и всегда была рядом.

Кто такая Анастасия Возняк

22-летняя спортсменка – двукратная чемпионка Европы, многократная призерка чемпионатов мира, Европы и Европейских игр, участница летних Олимпийских игр 2016 и 2020 годов.