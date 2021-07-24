20-летний Траоре забил в дебютном официальном матче за Шахтер: видео

24 июля 2021 , 20:19
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Источник:

24 канал

Нападающий Шахтера Лассина Траоре открыл счет своим голам в футболке донецкого клуба. 20-летний форвард из Буркина-Фасо отличился в матче первого тура чемпионата Украины против Ингульца.

На 12-й минуте он замкнул прострел Манора Соломона.

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Видео дебютного гола Траоре

Что известно о Траоре в Шахтере

  • 20-летний нападающий из Буркина-Фасо Лассина Траоре стал первым футболистом Шахтера из западноафриканского государства. Кроме того, Траоре – третий футболист из Буркина-Фасо, который сыграет в украинском чемпионате.
  • Ранее таким достижением могли похвастаться нападающий донецкого Металлурга Аристид Бансе, что играл в Украине с 2006-го по 2008 год и бывший полузащитник Олимпика – Драман Салу, который ныне выступает за армянский Пюник.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Траоре в 6,5 миллиона евро.
Автор: Юрій Семенюк