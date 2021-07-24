На 12-й хвилині він замкнув простріл Манора Соломона.
До слова Динамо підписало контракт з першим венесуельцем в історії Прем'єр-ліги
Відео дебютного голу Траоре
Що відомо про Траоре в Шахтарі
- 20-річний нападник з Буркіна-Фасо Лассіна Траоре став першим футболістом Шахтаря з західноафриканської держави. Крім того, Траоре – третій футболіст з Буркіна-Фасо, який зіграє в українському чемпіонаті.
- Раніше таким досягненням могли похвалитися нападник донецького Металурга Арістід Бансе, що грав в Україні з 2006-го по 2008 рік і колишній півзахисник Олімпіка – Драман Салу, який нині виступає за вірменський Пюнік.
- Transfermarkt оцінює вартість Траоре в 6,5 мільйона євро.