28 октября 2018 года первая ракетка Украины Элина Свитолина навсегда записала свою фамилию в историю мирового тенниса. Украинка сенсационно оставила за спиной всех соперниц и получила один из самых престижных теннисных трофеев.

Тот 2018 год стал самым успешным в карьере украинской теннисистки, которая прославила Украину на весь мир. Мало кто перед стартом финального турнира надеялся, что украинке удастся стать победительницей турнира в Сингапуре, но Элина была уверена в своем уровне игры, пишет 24 канал.

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В финальном матче украинка с камбэком в трех сетах одолела американку Слоан Стивенс, выиграв до этого все матчи на турнире.

В следующем году Элина защищала свой титул, но дойдя до финала проиграла в двух сетах Эшли Барти – 4:6, 3:6.

Как Свитолина одержала победу на турнире

На пути к финалу Свитолина победила Петру Квитову (2:0), Каролину Плишкову (2:1), Каролин Возняцки (2:1) и Кики Бертенс в полуфинале (2:1).

В финальной встрече уже со старта с брейком 2:0 вперед вышла Стивенс. Свитолина не воспользовалась двумя шансами сразу же сделать обратный брейк, после чего уступала уже 1:4. Украинка сыграла на своей подаче тройной брейкпоинт (2:4) и затем получила два шанса на брейк. Но реализовать брейкпоинт Свитолиной не удалось и дальше девушки по очереди брали свои геймы до конца партии.

А в четвертом гейме второй партии Свитолиной удалось впервые выполнить брейк, но следующую подачу украинка отдала (3: 2). Сравнять счет Стивенс не удалось – второй брейк для украинской теннисистки, которая затем отстояла свой гейм (5:2). На подаче соперницы Элина воспользовалась вторым сетбол, чтобы перевести игру в решающую партию.

Защитив свой гейм, в затяжном гейме на подаче американки Свитолина реализовала второй брейкпоинт и вышла вперед. Борьба завязалась и на подаче украинки: тремя брейкпоинтами не воспользовалась американка, а Свитолина с третьего геймбола увеличила отрыв (3:0). Стивенс сократила отставание, выполнив брейк, после чего снова потеряла подачу (4:2). На этот раз украинка свое преимущество удержала, сделав еще один брейк, которым и завершила этот финал.

Элина превзошла рекорд украинского тенниса. В 1993 году Андрей Медведев дошел до полуфинала Итогового турнира ATP, где проиграл Питу Сампрасу.

Как Элина Свитолина победила на Итоговом турнире в Сингапуре: смотрите видео