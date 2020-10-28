28 жовтня 2018 року перша ракетка України Еліна Світоліна назавжди записала своє прізвище в історію світового тенісу. Українка сенсаційно залишила за спиною всіх суперниць та здобула один із найпрестижніших тенісних трофеїв.

Той 2018 рік став найбільш успішним у кар'єрі української тенісистки, яка прославила Україну на весь світ. Мало хто перед стартом фінального турніру сподівався, що українці таки вдасться стати переможницею турніру у Сінгапурі, але Еліна була впевнена у своєму рівні гри, пише 24 канал.

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У фінальному матчі українка з камбеком в трьох сетах здолала американку Слоан Стівенс, вигравши до цього всі матчі на турнірі.

У наступному році Еліна захищала свій титул, але дійшовши до фіналу програла у двох сетах Ешлі Барті – 4:6, 3:6.

Як Світоліна здобула перемогу на турнірі

На шляху до фіналу Світоліна перемогла Петру Квітову (2:0), Кароліну Плішкову (2:1), Каролін Возняцкі (2:1) і Кікі Бертенс в півфіналі (2:1).

У фінальній зустрічі вже зі старту з брейком 2:0 вперед вийшла Стівенс. Світоліна не скористалася двома шансами відразу ж зробити зворотній брейк, після чого поступалася вже 1:4. Українка відіграла на своїй подачі потрійний брейкпоінт (2:4) і потім отримала два шанси на брейк. Але реалізувати брейкпоінт Світоліній не вдалося і далі дівчата по черзі брали свої гейми до кінця партії.

А у четвертому геймі другої партії Світоліній вдалось вперше виконати брейк, але наступну подачу українка віддала (3:2). Зрівняти рахунок Стівенс не вдалося – другий брейк для української тенісистки, яка потім відстояла свій гейм (5:2). На подачі суперниці Еліна скористалася другим сетболом, щоб перевести гру у вирішальну партію.

Захистивши свій гейм, в затяжному геймі на подачі американки Світоліна реалізувала другий брейкпоінт і вийшла вперед. Боротьба зав'язалася і на подачі українки: трьома брейкпоінтами не скористалася американка, а Світоліна з третього геймбола збільшила відрив (3:0). Стівенс скоротила відставання, виконавши брейк, після чого знову втратила подачу (4:2). На цей раз українка свою перевагу втримала, зробивши ще один брейк, яким і завершила цей фінал.

Еліна перевершила рекорд українського тенісу. В 1993 році Андрій Медведєв дійшов до півфіналу Підсумкового турніру ATP, де програв Піту Сампрасу.

Як Еліна Світоліна перемогла на Підсумковому турнірі у Сінгапурі дивіться відео