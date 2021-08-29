19 серебряная медаль Украины: ее получила пауэрлифтер Наталья Олейник
29 августа 2021 , 11:47Читати новину українською
Источник:24 канал
Не успел Андрей Трусов стать вторым, как уже пауэрлифтер Наталья Олейник принесла Украине еще одно "серебро". Спортсменка завоевала медаль в весовой категории до 79 килограммов.
Еще одно "серебро"
Наталья Олейник в 40 лет получила свою первую паралимпийскую награду. И сразу серебряную.
Примечательно Пловец Трусов получил второе личное "серебро" на дебютной Паралимпиаде в Токио
Украинка уступила лишь представительнице Нигерии Бозе Омолайо, которая подняла 141 килограмм. Третьей стала спортсменка Паралимпийского комитета России Вера Муратова – 132 килограмма.
Олейник же расположилась между двумя пауэрлифтерами, взяв вес 133 килограмма.
- Это вторая награда Украины в пауэрлифтинге на Паралимпиаде в Токио. До этому паралимпийской чемпионкой стала Марьяна Шевчук, которая сумела поднять 125 килограммов.
- В активе Украины 39 наград (10 золотых, 19 серебряных и 10 бронзовых).