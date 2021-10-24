19-летний украинский гимнаст допустил ошибку на чемпионате мира, которая стоила медали

Украинский гимнаст Назар Чепурный занял седьмое место на чемпионате мира в японском Китакюсю. Украинец был лучшим по итогам квалификации.

Финал с опорного прыжка среди мужчин

На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Японии состоялся финал опорного прыжка среди мужчин. Лишь один украинец соревновался в этом виде программы.

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Для 19-летнего Назара Чепурного это первый взрослый финал чемпионата мира в карьере. Украинец финишировал на седьмой позиции.

Чепурный был одним из претендентов на высокие места, поскольку украинец отобрался в финал с лучшим результатом среди всех участников – с 14.833 балла.

По итогам первого прыжка Чепурный шел на втором месте. Однако во втором прыжке украинец упал и получил низкий балл. В финале Назар получил оценку 14.149. К сожалению, этого результата хватило только на седьмое место.

Победу одержал представитель Филиппин Карлос Юло, вторым стал японец Хиденобу Йонекура, а бронзовую награду получил спортсмен из Израиля Андрей Медведев.

Для 19-летнего Чепурного это дебют на взрослом чемпионате мира.