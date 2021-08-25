19-летняя Костюк эффектно пробилась в 1/4 финала турнира в США

Марта Костюк стала четвертьфиналисткой турнира WTA 250 в Чикаго. Украинская теннисистка обыграла эстонку Кайю Канепи.

Марта Костюк (Украина) – Кайя Канепи (Эстония) 2:0 (6:2, 6:3)

Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты. Украинка в двух сетах уверенно переиграла соперницу, отдав ей лишь пять геймов.

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Костюк убедительно начала матч с 4:1 по геймам. Эстонка взяла еще один гейм на своей подаче, но он стал последним в этом сете для Кайи – 6:2. Марта идеально играла на собственной подаче, не отдав Канепи ни одного мяча на своем розыгрыше.

Вторая партия началась по несколько иному сценарию. Теннисистки по очереди брали геймы, но обе не хотели отпускать друг друга в счете – 4:3 в пользу украинки. Ключевым стал девятый гейм, когда теннисистка из Украины взяла розыгрыш на подаче эстонки с брейком.

На этом Марта не остановилась и уже не отпустила победу в партии и встрече – 6:3.

За матч Костюк сделала 4 брейка, а на своей подаче отыграла 8 из 9 брейк-пойнтов. Также на счету украинки 4 эйса при 6 двойных ошибках.

За счет победы над Канепи Костюк в онлайн-версии рейтинга WTA поднялась на рекордную в карьере 54-ю позицию.

В 1/16 финала Марта одолела Кэтрин Себов из Канады.

В четвертьфинале Костюк сыграет против россиянки Варвары Грачевой. Поединок состоится 26 августа.