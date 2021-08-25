Марта Костюк (Україна) – Кая Канепі (Естонія) 2:0 (6:2, 6:3)

Тенісистки провели на корті 1 годину 33 хвилини. Українка у двох сетах впевнено переграла суперницю, віддавши їй лише п'ять геймів.

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Костюк переконливо розпочала матч із 4:1 за геймами. Естонка взяла ще один гейм на своїй подачі, але він став останнім у цьому сеті для Каї – 6:2. Марта ідеально грала на власній подачі, не віддавши Канепі жодного м'яча на своєму розіграші.

Друга партія розпочалась за дещо іншим сценарієм. Тенісистки по черзі брали гейми, але обидві не хотіли відпускати одна одну у рахунку – 4:3 на користь українки. Ключовим став дев'ятий гейм, коли тенісистка з України взяла розіграш на подачі естонки з брейком.

На цьому Марта не зупинилась та вже не відпустила перемогу у партії та зустрічі – 6:3.

За матч Костюк зробила 4 брейки, а на своїй подачі відіграла 8 з 9 брейк-пойнтів. Також на рахунку українки 4 ейси при 6 подвійних помилках.

За рахунок перемоги над Канепі Костюк в онлайн-версії рейтингу WTA піднялася на рекордну в кар'єрі 54-у позицію.

В 1/16 фіналу Марта здолала Кетрін Себов із Канади.

У чвертьфіналі Костюк зіграє проти росіянки Варвари Грачової. Поєдинок відбудеться 26 серпня.