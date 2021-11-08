Українець на пів бала випередив суперників
У шаховому марафоні, який складався з 18-и турів, взяли участь 120 шахістів і шахісток. Серед учасників турніру близько ста гросмейстерів.
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Шевченко набрав 14 очок з 18-и можливих. Українець одноосібно посів перше місце. Він випередив Фабіано Каруана (США) та Арджуна Ерігаші (Індія).
Найближчі переслідувачі українця набрали по 13,5 очок.
Окрім Кирила Шевченка, Україну представили ще дев'ятеро шахістів і шахісток, однак нікому не вдалося пробитися у топ-10.
Результати українців
20. Антон Коробов – 11;
22. Володимир Онищук – 10,5;
28. Мартин Кравців – 10,5;
49. Юрій Криворучко – 9,5;
57. Юрій Кузубов – 9,5;
79. Андрій Волокитін – 8;
85. Руслан Пономарьов – 7,5;
99. Марія Музичук – 7;
111. Наталя Букса – 5,5.