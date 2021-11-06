19-летний украинец Юрий Захареев стал чемпионом мира по боксу, победив в финале россиянина
Источник:24 канал
Украинский боксер Юрий Захареев стал чемпионом мира. В финале соревнований в весовой категории до 71 килограмма в Белграде он победил россиянина Вадима Мусаева
Для 19-летнего Захареева это был дебютный чемпионат мира по боксу. Однако он достаточно уверенно дошел до финала. А уже в финале победил 28-летнего россиянина Вадима Мусаева.
Вот так Без Усика, но с Ломаченко: кто вошел в топ-10 лучших боксеров века
Захареев одержал победу единогласным решением судей после трех раундов. Только во втором раунде один из судей отдал победу россиянину, в то время как остальные – украинцу.
За свою победу Захареев получил золотую медаль и 100 тысяч долларов.
Это первая победа украинских боксеров на чемпионате мира с 2017 года. Тогда с золотой наградой вернулся Александр Хижняк.