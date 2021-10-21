18-летняя украинская гимнастка попала в топ-10 на Чемпионате мира

Две украинки – Анастасия Бачинская и Елизавета Губарева – выступили в финале Чемпионата мира по спортивной гимнастике. Несмотря на отсутствие наград, это выступление является историческим для Украины, так как девушки показали лучший результат за 18 лет.

Лучший результат за 18 лет

Для обеих украинок это был первый чемпионат мира. В 2021 году Бачинская выступала на чемпионате Европы, однако заняла там лишь 20 место.

К теме Двое украинских гимнастов прошли в финал чемпионата мира

На Чемпионате мира Анастасии удалось улучшить свои результаты. Однако, она выступила хуже, чем в квалификации. В итоге Бачинская заняла 10-е место, а ее результат составил 51.833 балла.

Во время квалификации украинка заняла 9-е место с результатом 52.655 балла.

Губарева заняла 14 место и улучшила свой результат в квалификации на одну ступень.

Чемпионкой мира в многоборье стала представительница России Ангелина Мельникова, опередив американку Лин Вон на 0.3 балла. А бронзовую награду получила американка Кайла Дичелло.

Результат украинок оказался лучшим за последние 18 лет. Только в 2003 году двум украинкам удалось так высоко финишировать. Тогда Ирина Яроцкая заняла четвертое место, а Алина Козич стала восьмой.