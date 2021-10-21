Найкращий результат 18 років

Для обох українок це був перший чемпіонат світу. У 2021 році Бачинська виступала на чемпіонаті Європи, проте посіла там лише 20 місце.

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На чемпіонаті світу Анастасії вдалося поліпшити свої результати. Однак, вона виступила гірше, ніж у кваліфікації. У підсумку Бачинська посіла 10-те місце, а її результат склав 51.833 бали.

Під час кваліфікації українка посіла 9-те місце із результатом 52.655 бали.

Губарєва посіла 14-місце та покращила свій результат у кваліфікації на одну сходинку.

Чемпіонкою світу у багатоборстві стала представниця Росії Ангеліна Мельнікова, яка випередила американку Лін Вон на 0.3 бали. А бронзову нагороду здобула американка Кайла Дічелло.

Результат українок виявився найкращим за останні 18 років. Лише у 2003 році двом українкам вдалося так високо фінішувати. Тоді Ірина Яроцька посіла четверте місце, а Аліна Козич стала восьмою.