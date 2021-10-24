18-летняя украинская гимнастка показала лучший за 22 года результат Украины на ЧМ

На чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю состоялся финал из вольных упражнений среди женщин. Украину представляла 18-летняя Анастасия Бачинская.

Бачинская в топ-7

Украинка впервые в карьере преодолела квалификацию на чемпионате мира. Анастасии удалось улучшить свои предварительные результаты по квалификации, где она вошла в топ-10.

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В финале Бачинская заняла седьмое место. Она успешно выполнила упражнение, однако допустила несколько мелких ошибок в форме и приземлении, гимнастка заработала 13.033 балла.

Анастасии удалось показать лучший результат Украины в этом виде соревнований за 22 года. Последний раз украинская гимнастка входила в топ-7 в вольных упражнениях на чемпионате мира в 1999 году, тогда Татьяна Ярош стала шестой.