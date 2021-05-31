18-летний украинский велогонщик установил уникальный рекорд на Джиро д'Италия

Украинский велосипедист Андрей Пономарь в свои 18 лет преодолел всю дистанцию одной из самых престижных мировых многодневок. Украинец вошел в историю Джиро д'Италия.

Переписал историю Джиро д'Италия

В Джиро д'Италия-2021 приняли участие 184 велогонщика. Из них только 143 участника добрались до финиша, 41 велосипедист сошел по ходу дистанции. Среди финишировавших следует отметить 18-летнего украинском Андрея Пономаря.

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Украинец преодолел всю дистанцию ​​многодневки. С 8 по 30 мая Пономарь проехал 21 этап, суммарная дистанция, которых составила 3411 километров. И это он сделал в свои 18 лет. Эта гонка стала дебютной для велогонщика из Украины на уровне Гранд-тура и самой длинной в карьере.

На преодоление всего километража дистанции Андрею понадобилось 89 часов 36 минут 1 секунда. Украинец отстал от победителя более чем на 3 часа. Но проявил характер и смог стать одним из тех 143 участников, кто добрался до финиша.

Андрей Пономарь – победитель гонки Grand Prix Rüebliland в 2020 году, а также является победителем зачета молодых гонщиков на велогонке Belgrade Banjaluka-2021. В целом украинец стал лишь третьим за последние 30 лет из велогонщиков, которые соревновались на Giro d'Italia в возрасте до 20 лет.

После завершения гонки Пономарь со своим результатом вошел в историю Джиро д'Италия. Хотя финишировал аж на 67 месте. Украинец стал самым молодым участником велогонки за последний 91 год. Его самому младшему предшественнику было 18 лет и 88 дней в 1930 году. Этот рекорд принадлежит итальянцу Фабио Баттезини.