Атакующий полузащитник Баварии Джамал Мусиала будет выступать за сборную Германии. Команда Йоахима Лёва получила солидное усиление в передней линии.

Юный вундеркинд Баварии Джамал Мусиала ранее выступал за юношеские и молодежные команды Англии. Однако отметил, что частичка его сердца принадлежит Германии, поэтому он в будущем хочет выступать именно за эту страну.

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Солидное усиление для Германии

Сам футболист нигерийского происхождения родился в немецком Штутгарте. А 23 февраля уже записал свою фамилию в историю Лиги чемпионов. Игрок стал самым молодым англичанином, который забил в турнире. Мусиала забил второй гол Баварии в ворота Лацио в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Для него этот голевой выстрел стал дебютным в соревнованиях в 4 поединках.

К слову, клуб из Мюнхена одержал выездную победу над Лацио 1:4.

Интересно, что в его карьере уже есть два сыгранных матча в составе команды Германии до 16 лет. Занимался в структуре академий английских Саутгемптона и Челси, из состава последних он перешел в Баварию в 2019 году.

В этом сезоне в целом уже успел провести за мюнхенцев 27 матчей, в которых отличился 4 раза.

Специализированный портал Transfermarkt уже повесил высокий ценник на трансфер футболиста – 24 миллиона евро. Контракт Мусиала с Баварией рассчитан до конца июня 2022 года.

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Португалия

Франция

Венгрия

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