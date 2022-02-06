16-летняя украинка заняла 7-е место в короткой программе командного турнира на Олимпиаде

В Пекине состоялся второй день соревнований в командном турнире по фигурному катанию. Определились сборные-финалистки.

Украина досрочно завершила командный турнир

Украинская сборная по фигурному катанию завершила участие в командном турнире на Олимпийских играх-2022. Команда заняла 10-е место, сообщает 24 канал.

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В первой половине командного турнира каждая сборная представляла по одной короткой программе в четырех дисциплинах: мужском и женском одиночных катаниях, спортивных парах и танцах на льду.

После выступлений 5 февраля Украина занимала 9-е место с 4 очками. Последней из украинок должна была выступить Анастасии Шаботова.

16-летней фигуристке удалось успешно выполнить короткую программу и заработать 62.49 балла. Таким образом она заняла 7-е место и получила 4 очка для команды.

В программе украинки был заявлен один из самых сложных прыжков в женском катании – тройной аксель. Этот элемент ранее удавался на Олимпийских играх лишь трем спортсменкам: японкам Мидори Ито и Мао Асади и американке Мираи Нагасу.

Однако Анастасия заменила его на двойной. Единственной ошибкой украинки было неправильное ребро лезвия при отталкивании на одном из прыжков – тройном флипе.

Сборная Украины за свое выступление заработала 8 баллов. "Сине желтые" завершили соревнования на 10-м месте. Также идентичное количество баллов у представителей Германии. Однако по сумме двух лучших видов она опередила нашу команду.

Результаты командных соревнований по фигурному катанию

1. ОКР - 45 очков

2. США – 42

3. Япония – 39

4. Канада – 30

5. Китай – 29

...

10. Украина – 8

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