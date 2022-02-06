16-летняя украинка заняла 7-е место в короткой программе командного турнира на Олимпиаде
В Пекине состоялся второй день соревнований в командном турнире по фигурному катанию. Определились сборные-финалистки.
Украина досрочно завершила командный турнир
Украинская сборная по фигурному катанию завершила участие в командном турнире на Олимпийских играх-2022. Команда заняла 10-е место, сообщает 24 канал.
К теме Олимпийские игры в Пекине: расписание выступлений украинцев 6 февраля
В первой половине командного турнира каждая сборная представляла по одной короткой программе в четырех дисциплинах: мужском и женском одиночных катаниях, спортивных парах и танцах на льду.
После выступлений 5 февраля Украина занимала 9-е место с 4 очками. Последней из украинок должна была выступить Анастасии Шаботова.
16-летней фигуристке удалось успешно выполнить короткую программу и заработать 62.49 балла. Таким образом она заняла 7-е место и получила 4 очка для команды.
В программе украинки был заявлен один из самых сложных прыжков в женском катании – тройной аксель. Этот элемент ранее удавался на Олимпийских играх лишь трем спортсменкам: японкам Мидори Ито и Мао Асади и американке Мираи Нагасу.
Однако Анастасия заменила его на двойной. Единственной ошибкой украинки было неправильное ребро лезвия при отталкивании на одном из прыжков – тройном флипе.
Сборная Украины за свое выступление заработала 8 баллов. "Сине желтые" завершили соревнования на 10-м месте. Также идентичное количество баллов у представителей Германии. Однако по сумме двух лучших видов она опередила нашу команду.
Результаты командных соревнований по фигурному катанию
1. ОКР - 45 очков
2. США – 42
3. Япония – 39
4. Канада – 30
5. Китай – 29
...
10. Украина – 8
Анастасия Шаботова: что известно о спортсменке
- Шаботова в 2019-м сменила гражданство и перешла в сборную Украины. До этого она представляла Россию.
- В 13-летнем возрасте она стала известной после громкого заявления о допинге.
- Для 16-летней спортсменки эта Олимпиада является дебютной.
- В этом сезоне Анастасия впервые выступала на взрослом уровне на международных соревнованиях. Она завоевала для Украины олимпийскую лицензию в женском катании, заняв 5-е место на отборочном Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе.
- Также осенью Шаботова получила две бронзовые награды на международных соревнованиях Denis Ten Memorial в Казахстане и Ice Star в Беларуси.