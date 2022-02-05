Украина будет представлена в горнолыжном спорте, лыжных гонках, санном спорте и прыжках с трамплина, сообщает 24 канал.

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Расписание выступлений украинских спортсменов на 6 февраля

Санный спорт

02:00. Женщины. 5-й тренировочный заезд: Елена Стецкив, Юлианна Туницкая

Фигурное катание

03:30. Командные соревнования. Женщины. Краткая программа: Анастасия Шаботова

Санный спорт

03:45. Женщины. 6-й тренировочный заезд. Группа В: Елена Стецкив, Юлианна Туницкая

Горнолыжный спорт

05:00. Скоростной спуск. Мужчины. Финал: Иван Ковбаснюк

Лыжные гонки

09:00. Скиатлон 15 км+15 км. Мужчины: Алексей Красовский, Руслан Перехода

Санный спорт

09:06. Двойки. Мужчины. 1-й тренировочный заезд: Игорь Стахив / Андрей Лисецкий

10:24. Двойки. Мужчины. 2-й тренировочный заезд: Игорь Стахив / Андрей Лисецкий

Прыжки с трамплина:

12:00. Индивидуальное первенство, пробный этап: Евгений Марусяк

13:00. Индивидуальное первенство, Первый этап: Евгений Марусяк