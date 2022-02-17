15-летняя девочка в центре скандала, потому что Россию не наказали должным образом, – эксперт

Американский фигурист и бронзовый медалист зимних Олимпийских игр 2018 Адам Риппон высказал свое мнение по поводу допингового скандала вокруг ОКР и его 15-летней фигуристки Камилы Валиевой.

Камила Валиева – жертва, но каждая другая девушка – жертва Камилы

Адам Риппон не слишком сдерживался, когда призывал МОК наказать Олимпийский комитет России. Именно он официально представлен на Олимпиаде-2022.

По словам Риппона, Валиева является жертвой. Но и другие спортсменки пострадали из-за нее. Поэтому он бы выразил протест.

"Мне нравится представлять, что я надел бы свой костюм, стоял бы просто по центру или подошел к судье, пока играет музыка, и тогда сказал: "Это несправедливо", а потом отказался бы кататься. Все потому, что это нечестная конкуренция, это несправедливо по отношению ко мне, нечестно по отношению ко всем остальным. Это смешно и просто неправильно", – рассказал Риппон.

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Поэтому Риппон, который сейчас является тренером американки Мэрайи Белл, которая тоже выступала на Олимпиаде-2022, рекомендует обратить внимание на тренерский штаб Валиевой.

"Я увидел, что российские СМИ очень привлекают внимание к этой пятнадцатилетней девочке, когда на самом деле в центре внимания должно быть превышение полномочий тренерами и всеми, из-за кого она оказалась в такой ситуации", – рассказал Риппон.

А так сильнее наказать Россию. Ведь предварительное наказание МОК не дало результат.

Самая большая проблема – отношение к допингу Олимпийского комитета России. Все там постоянно его употребляют, а когда их ловят на этом, они делают вид, что к ним какое-то особое отношение,

– заявил фигурист.

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"Санкции МОК в отношении России были недостаточно жесткими. Они не предприняли должных мер, чтобы наказать Россию. Из-за МОК мы наблюдаем за тем, как 15-летняя девочка находится в самом центре скандала. Потому что они не наказали Россию должным образом. И единственное, что они сделали, это проголосовали за смену флагов, чтобы на них было приятно смотреть. Также изменили свой гимн на музыку Чайковского. Вот так обновление. Я только не понимаю, почему у них такие ужасные костюмы. Скорее всего, они просто потратили все деньги на адвокатов и допинг", – подытожил Риппон.