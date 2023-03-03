В дебюте на взрослом уровне: 15-летняя украинка получила "золото" на КС по спортивной гимнастике
Анна Лащевская смогла завоевать "золото" пристижных соревнований. Турнир стал дебютным на взрослом уровне для юной украинки.
Юной гимнастке удалось стать лучшей по итогам соревнований в Дохе. Немного не хватило и другой представительнице Украины, чтобы попасть в тройку лучших. 24 канал.
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Идеальный дебют
Украинская гимнастка Анна Лащевская завоевала золото на Кубке мира по спортивной гимнастике в Дохе. 15-летняя спортсменка стала первой в упражнениях на брусьях. Это дебютный сезон для украинки. В прошлом году она стала чемпионкой Европы по возрастной группе U-14 в упражнениях на колоде. Еще одна украинка Елизавета Губарева заняла четвертую строчку на соревнованиях.
Кубок мира по спортивной гимнастике
- Анна Лащевская (Украина), 13,500 – первое место.
- Натальи Вестлунд (Швеция), 13,233 – второе место.
- Микако Серита (Япония), 13,233 – третье место.
- Елизавета Губарева (Украина), 13,000 – четвертое место.
Выступление юной чемпионки: