15-летний украинец Середа выиграл "серебро" чемпионата мира среди юниоров
Источник:24 канал
Украинец Алексей Середа завоевал вторую медаль на юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду в Киеве. После "золота" в индивидуальных прыжках с 10-метровой вышки Алексей практически впервые в карьере не покорил в соревнованиях с 3-метрового трамплина.
В финал чемпионата мира Середа квалифицировался с четвертым результатом. Украинец смог улучшить свой результат в финале.
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Алексей, дебютировавший на чемпионате мира, опередил колумбийца Тамайо Менезеса и итальянца Маттео Кафьеро. Оба были лучше Середы во время квалификации.
К сожалению, в финале Середа не смог опередить еще одного итальянца Маттео Санторо. Он победил Середу с разницей в 1.55 балла.
Результаты юниорского ЧМ-2021 по прыжкам в воду (3 метра)
1. Маттео Санторо (Италия) – 493.30 балла
2. Алексей Середа (Украина) – 491.75
3. Маттео Кафьеро (Италия) – 468.10
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6. Владислав Климко (Украина) – 425.80
Середа завоевал для Украины шестую медаль на юниорском чемпионате мира. В активе нашей команды 3 золотые медали, 2 серебряные и одна бронзовая.Вниманию. Середа в 13 лет стал самым молодым в истории чемпионом Европы в прыжках с 10-метрового трамплина. В его активе "золото" и "серебро" на чемпионате Европы по прыжкам в воду (одиночные и синхронные прыжки соответственно). Он представлял Украину на Олимпиаде-2020 и занял шестое место.