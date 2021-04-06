Украинский снукерист Юлиан Бойко провел стартовый матч квалификации чемпионата мира-2021 в Шеффилде (Англия). 15-летний украинец проиграл в первом раунде.

В первом матче квалификации соперником Юлиана Бойко стал Джейми Рис Кларк, который занимает 87 место в мировом рейтинге. Валлиец победил по фреймам со счетом 6:4.

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Джейми Кларк (Уэльс) – Юлиан Бойко (Украина) 6:4 (0:91, 76:52, 68:13, 49:72, 34:56, 72:63, 60:47, 63:11, 1:74, 65:61)

Старт матча оказался идеальным от украинца. Юлиан победил соперника со счетом 0:91. Во всех шести фреймах снукеристи показывали классную борьбу, которая завершилась со счетом 65:61 в последнем фрейме. Отметим, что Бойко принимал быстрые решения у стола, которые иногда приводили к важным ошибкам.

Это поражение завершило первый сезон для Бойко. Его лицензия на выступления в мэйн-туре будет действовать еще один год.

Свою первую победу в профессиональном снукере Юлиан получил только в марте 2021 года. Он победил ирландца Фергала О'Брайена в мировом снукерном туре.

Чемпионат мира по снукеру начинается 17 апреля во все том же Шеффилде. Действующим победителем турнира является англичанин Ронни О'Салливан.