15-летний игрок оставил в дураках 5 защитников и забил гол: топ-клубы уже в очереди – видео

Красивый гол был забит в Гане, где Голден Кикс сыграл против Мобайл Фоун Пипл в финале плей-офф. 15-летний футболист хозяев помог команде победить в матче за выход в элитный дивизион чемпионата страны.

Гол, принесший популярность

15-летний нападающий Мизак Асанте за одну минуту стал настоящей звездой соцсетей. Футболист отметился феноменальным голом в Гане. Теперь игроком интересуются топовые клубы Европы.

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Асанте на 82-й минуте решился на невероятный сольный проход. Футболист сперва обыграл трех соперников, на пути к воротам качнул еще одного, а последним оставил в дураках голкипера. Мизаку пытались помешать еще два игрока команды соперника, но 15-летнему юноше удалось пробить под перекладину.

Его гол мгновенно распространился по сети. Теперь это взятие ворот увидели миллионы фанатов футбола. Сам триумфатор скромно заявил, что не видит в этом результативном ударе ничего из ряда вон выходящего. Голы после подобных сольных проходов он забивал неоднократно.

Сразу после поединка футболистом заинтересовались топ-команды Европы – Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Ювентус и Генк.

Невероятный гол Асанте: видео