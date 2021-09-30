Гол, який приніс популярність

15-річний нападник Мізак Асанте за одну хвилину став справжньою зіркою соцмереж. Футболіст відзначився феноменальним голом у Гані. Тепер гравцем цікавляться топові клуби Європи.

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Асанте на 82-й хвилині наважився на неймовірний сольний прохід. Футболіст спершу обіграв трьох суперників, на шляху до воріт хитнув ще одного, а останнім "пошив у дурні" голкіпера. Мізаку намагались завади ще два гравці команди суперника, але 15-рінчому юнаку вдалось пробити під поперечину.

Його гол миттєво поширився мережею. Тепер це взяття воріт побачили мільйони фанатів футболу. Сам тріумфатор скромно заявив, що не бачить у цьому результативному ударі нічого надзвичайного. голи після подібних сольних проходів він забивав неодноразово.

Відразу після поєдинку футболістом зацікавились топ-команди Європи – Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Ювентус та Генк.

Неймовірний гол Асанте: відео