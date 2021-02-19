Определился обладатель Кубка Украины в прыжках в воду с 10-метровой вышки. В упорной борьбе в финале победил 15-летний Алексей Середа.

Алексей Середа, который является самым молодым чемпионом Европы, в новом сезоне выступает с новой усложненной программой. Именно благодаря ей он одержал уверенную победу, набрав 519,75 балла по итогам шести прыжков.

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"Я доволен своим выступлением, некоторые прыжки можно было бы и лучше. Сейчас у меня новая программа, но я ее еще не очень стабильно выполняю, есть над чем работать. К Олимпийским играм я еще буду добавлять один новый прыжок. Уже прыгаю, но в соревнования не вставлял, поскольку плохо его еще выполняю. Конкуренция сегодня была серьезная, мне трудно было выиграть", – рассказал Алексей Середа.

"Серебро" также с рекордной для себя суммой баллов получил Олег Сербин (443,45). Бронзовым призером соревнований стал представитель Армении Владимир Арутунян (398, 20).