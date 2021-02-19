Визначився володар Кубка України у стрибках у воду з 10-метрової вишки. У запеклій боротьбі у фіналі переміг 15-літній Олексій Середа.

Олексій Середа, який є наймолодшим чемпіоном Європи, у новому сезоні виступає з новою ускладненою програмою. Саме завдяки їй він здобув впевнену перемогу, набравши 519,75 бала за підсумками шести стрибків.

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"Я задоволений своїм виступом, деякі стрибки можна було б і краще. Зараз у мене нова програма, але я її ще не дуже стабільно виконую, є над чим працювати. До Олімпійських ігор я ще буду додавати один новий стрибок. Вже його стрибаю, але в змагання не вставляв, оскільки погано його ще виконую. Конкуренція сьогодні була серйозна, мені важко було виграти", – розповів Олексій Середа.

"Срібло" також з рекордною для себе сумою балів здобув Олег Сербін (443,45). Бронзовим призером змагань став представник Вірменії Владімір Арутунян (398, 20).