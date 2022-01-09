14-летний украинец выиграл на Кубке Тироля: он начал карьеру несколько месяцев назад
Источник:фейсбук Скелетон, Бобслей Украины
Украинский скелетонист-Юниор Ярослав Лавренюк создал настоящую сенсацию. Украинец победил на Кубке Тироля, что в Австрии.
Карьера спортсмена длится несколько месяцев
Спортсмен из Житомирщины одержал первую в жизни победу на австрийском ледовом треке.
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Сообщается, что Ярослав Лавренюк оказался лучше австрийских соперников.
Ярослав Лавренюк / Фото из Фейсбука Скелетон, Бобслей Украины
Ярослав Лавренюк / Фото из Фейсбука Скелетон, Бобслей Украины
Интересно, что профессиональная карьера Лавренюка длится всего несколько месяцев. В ноябре 2021 года "Скелетон, Бобслей Украины" информировал, что Лавренюк "лишь месяц назад сделал свой первый в жизни спуск по ледовому треку".
Благодаря "взрослым" результатам 14-летний украинец начал выступления на Кубке Европы. На первых двух гонках в норвежском Лиллехаммере он занял 22 и 21 места.
Фейсбук "Скелетон, Бобслей Украины" сообщает, что следующим соревнованием, где выступит перспективный украинец, станет чемпионат мира-2022 среди юниоров.
Мировое первенство состоится в Тироле на треке, где Лавренюк одержал дебютную победу.