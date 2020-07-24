14-річний українець встановив світовий рекорд у снукері
Український снукерист Юліан Бойко встановив унікальний рекорд. Бойко став наймолодшим учасником кваліфікації чемпіонату світу в історії турніру.
Про це повідомляє Eurosport. Українець взяв участь у кваліфікації чемпіонату світу, який проходить у Шеффілді (Англія).
До речі: 14-річний киянин Юліан Бойко став чемпіоном Європи зі снукеру
Бойко зазнав поразки
14-річний українцю в першому раунді випала честь зіграти з досвіченим малазійцем Тором Чуан Леонгом.
32-річний Леонг переміг українця з рахунком 3:6. Упродовж гри рахунок був рівним (3:3). Та на 18 років старший Леонг все ж зміг вийти вперед і перемогти.
Дивіться відео виступу українця
Що відомо про Бойка?Юліан народився у Києві і став професіоналом 8 червня 2020 року. Він перший гравець серії основних снукерних турнірів для професіоналів з пострадянського простору.
Кваліфікаційний раунд чемпіонату світу проходить в Шеффілді. Головний турнір пройде з 31 липня до 16 серпня. Чинним чемпіоном світу є британець Джадд Трамп.
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