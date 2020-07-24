Український снукерист Юліан Бойко встановив унікальний рекорд. Бойко став наймолодшим учасником кваліфікації чемпіонату світу в історії турніру.

Про це повідомляє Eurosport. Українець взяв участь у кваліфікації чемпіонату світу, який проходить у Шеффілді (Англія).

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Бойко зазнав поразки

14-річний українцю в першому раунді випала честь зіграти з досвіченим малазійцем Тором Чуан Леонгом.

32-річний Леонг переміг українця з рахунком 3:6. Упродовж гри рахунок був рівним (3:3). Та на 18 років старший Леонг все ж зміг вийти вперед і перемогти.

Дивіться відео виступу українця

Що відомо про Бойка? Юліан народився у Києві і став професіоналом 8 червня 2020 року. Він перший гравець серії основних снукерних турнірів для професіоналів з пострадянського простору.

Кваліфікаційний раунд чемпіонату світу проходить в Шеффілді. Головний турнір пройде з 31 липня до 16 серпня. Чинним чемпіоном світу є британець Джадд Трамп.