14-летний фанат Атлетико трагически погиб во время празднований чемпионства в Ла Лиге: видео

Атлетико 22 мая на выезде одержал победу над Вальядолидом и стал чемпионом Ла Лиги. Празднование фанатов "матрасников" завершились летальным случаем.

Летальное празднование чемпионства

Яркие празднования Атлетико завершились летально. Болельщики "матрасников" масштабно отпраздновали успех любимой команды в Ла Лиге.

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Смертельный инцидент произошел поздно вечером (22 мая) в центре Мадрида на площади Санта-Аны. Во время празднования триумфа Атлетико погиб 14-летний мальчик. Подросток ехал в фургоне, но опрометчиво высунулся из окна и на въезде в паркинг ударился головой о стену.

Мальчику сразу оказали реанимационные действия, но его сердце так больше и не удалось запустить. Во время трагедии ребенок находился рядом с друзьями и членами семьи. Расследовать инцидент уже взялась муниципальная полиция столицы Испании.

Не только этот мальчик стал жертвой празднований. До инцидента из салона высовывались еще несколько молодых людей, а до въезда к паркингу водитель фургона сбил ряд ограждений. Мадридский клуб мгновенно отреагировал на смерть фаната и выразил свои соболезнования: "Потрясены печальным известием о смерти молодого болельщика. В эти болезненные минуты хотим выразить свои соболезнования семье".

Атлетико 11-й раз подняло над головой трофей Ла Лиги. Предыдущий раз команда побеждала в чемпионате Испании в сезоне 2013/2014. Тогда ее тоже тренировал Диего Симеоне. Аргентинец стал самым титулованным наставником мадридского клуба.

Видео, как фанаты праздновали чемпионство Атлетико