Летальне святкування чемпіонства

Яскраві святкування Атлетіко завершились летально. Вболівальники "матрацників" масштабно відсвяткували успіх улюбленої команди у Ла Лізі.

До теми Атлетіко став чемпіоном Іспанії

Смертельний інцидент стався пізно ввечері (22 травня) у центрі Мадрида на площі Санта-Ани. Під час святкування тріумфу Атлетіко загинув 14-річний хлопчик. Підліток їхав у фургоні, але необачно висунувся з вікна і на в'їзді в паркінг вдарився головою об стіну.

Хлопчику відразу надали реанімаційні дії, але його серце так більше і не вдалось запустити. Під час трагедії дитина перебувала поруч із друзями та членами сім'ї. Розслідувати інцидент вже взялась муніципальна поліція столиці Іспанії.

Не лише цей хлопчина став жертвою святкувань. До інциденту з салону висовувалися ще кілька молодих людей, а до в'їзду до паркінгу водій фургону збив ряд огорож. Мадридський клуб миттєво відреагував на смерть фаната та висловив свої співчуття: "Вражена сумною звісткою про смерть молодого вболівальника. У ці болючі хвилини хочемо висловити свої співчуття родини".

Атлетіко 11-й раз підійняло над головою трофей Ла Ліги. Попередній раз команда перемагала в чемпіонаті Іспанії в сезоні 2013/2014. Тоді її теж тренував Дієго Сімеоне. Аргентинець став найбільш титулованим наставником мадридського клубу.

Відео, я​к фанати святкували чемпіонство Атлетіко