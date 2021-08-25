Инцидент произошел в четвертой четверти за минуту до конца матча. Тавареш оказался первым на подборе под чужим кольцом, а с помощью данка таки отправил мяч в цель.

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120-килограммовый баскетболист лишь на мгновение повис на кольце после данка, но этого оказалось достаточно, чтобы щит под его весом сразу сломался – стекло покрылось трещинами.

Стоит добавить, что Тавареш своим броском сравнял счет. И в основное время была зафиксирована ничья. А уж в овертайме сильнее оказались игроки Кабо-Верде

Сам Тавареш в этом матче провел 40 минут и 36 секунд на паркете, набрав 20 очков, а также сделав 18 подборов, 6 блок-шотов и 3 перехвата.