Форвард "Сочи" Александр Кокорин, права на которого принадлежат "Зениту", поделился мыслями о защитнике Адиле Рами и его бывшей спутнице, известной актрисе Памеле Андерсон.

Информацией футболист поделился в интервью YouTube-каналу "Кент".

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"Рами рассказывал много чего интересного про Памелу. Всех, естественно, интересовало, как она в постели. Он говорит, что это была лучшая женщина в его жизни. Он сказал, что у него с Памелой было 12 раз за ночь. Даже не постеснялся такую информацию изложить", - сказал Кокорин.

Что известно об Адиле Рами и Памеле Андерсон

Адиль Рами – 34-летний французский футболист, родился в семье выходцев из Марокко. Играл в" Лилле"," Валенсии"," Милане", "Севилье", "Марселе", "Фенербахче". Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.

Адиль Рами встречался с Памелой Андерсон в 2018-2019 годы. Однако пара в итоге развелась: актриса заявляла о домашнем насилии.

Сейчас американской актрисе и фотомодели Памеле Андерсон 52 года. В 1989 впервые попала на обложку Playboy. С 1992 года начала сниматься в сериале "Спасатели Малибу", после чего превратилась в главный секс-символ США.

Зимой 2020 года Адиль подписал контракт с российским клубом "Сочи". Однако он не провел за команду ни одного матча. В конце мая Раме покинул команду из-за невыплаты зарплаты.