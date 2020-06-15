Форвард "Сочі" Олександр Кокорін, права на якого належать "Зеніту", поділився думками про захисника Аділе Рамі і його колишню супутницю, відому актрису Памелу Андерсон.

Інформацією футболіст поділився в інтерв'ю YouTube-каналу "Кент".

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"Рамі розповідав багато чого цікавого про Памелу. Всіх, природно, цікавило, як вона в ліжку. Він каже, що це була найкраща жінка в його житті. Він сказав, що у нього з Памелою було 12 раз за ніч. Навіть не посоромився таку інформацію викласти", – сказав Кокорін.

Що відомо про Аділе Рамі та Памелу Андерсон

Аділь Рамі – 34-річний французький футболіст, народився в сім'ї вихідців з Марокко. Грав в "Ліллі", "Валенсії", "Мілані", "Севільї", "Марселі", "Фенербахче". Чемпіон світу 2018 року в складі збірної Франції.

Аділь Рамі зустрічався з Памелою Андерсон в 2018-2019 роки. Однак пара в результаті розлучилася: актриса заявляла про домашнє насильство.

Зараз американській актрисі і фотомоделі Памеле Андерсон 52 роки. У 1989 вона вперше потрапила на обкладинку Playboy. З 1992 року почала зніматися в серіалі "Рятувальники Малібу", після чого перетворилася в головний секс-символ США.

Взимку 2020 року Аділь підписав контракт з російським клубом "Сочі". Однак він не провів за команду жодного матчу. В кінці травня Рамі покинув команду через невиплату зарплати.