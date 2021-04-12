Несчастный случай со спортсменом произошел в субботу, 10 апреля. Во время выполнения одного из прыжков с пятиметровой высоты, парень ударился головой о край бетонной вышки и упал в воду. Юный прыгун получил тяжелую травму головы и его на скорой доставили в детскую городскую клиническую больницу.

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Артему Токареву в воскресенье, 11 апреля, сделали операцию. Он находится в медикаментозной коме в реанимации.

Теперь делом занимаются правоохранители.

Ранее Артем Токарев неоднократно становился победителем и призером различных российских соревнований.