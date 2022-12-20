Накануне, 19 декабря, состоялось совещание клубов, участвующих в Зимнем Кубке. Команды смогут проверить свою готовность к весенней части сезона.

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Пока известно, что участие в турнире примут 8 коллективов из Первой и Второй лиг, а также 4 команды по чемпионату любителей Украины. Названия команд еще не разглашаются. Также к участию в турнире приглашали команды по УПЛ, но те, наверное, отказали.

Ориентировочно, товарищеский турнир планируют провести с 4-5 февраля по 12-13 марта 2023 года. Первый этап соревнований предлагают провести по круговой системе в группах по территориальному принципу. Второй этап – стыковые матчи "на вылет". Решение об окончательном формате будет принято совместно со всеми клубами. Цель – подготовка весенней части сезона 22/23.