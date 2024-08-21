Заря идет дальше: результаты поединков 1/16 финала Кубка Украины
В среду, 21 августа, стартовали матчи третьего предварительного этапа Кубка Украины по футболу. С этого раунда начинают свой путь в турнире семь клубов УПЛ с самым низким рейтингом по результатам сезона-2023/2024.
Всего же на этой стадии сыграют 16 клубов. Что интересно, два из них не имеют профессионального статуса, пишет 24 Канал.
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Олимпия Савинцы – Заря 1:4
Голы: Ковтун, 50 – Ндур, 25, Слесар, 28, Горбач, 56, Яцик, 90+1
В первом матче аматорская Олимпия Савинцы дома принимала луганскую Зарю. В этом поединке был явный фаворит, который в конце концов и одержал комфортную победу.
Гости в середине первого тайма забили два гола в течение трех минут, после чего контролировали игру. В начале второй половины встречи хозяева отыграли один мяч, однако уже через шесть минут Горбач забил третий гол луганчан, а Яцик в компенсированное время поставил точку в матче.
Заря стала первым участником 1/8 финала Кубка Украины.