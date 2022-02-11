Новый рекорд

Для установки рекорда София вместе с мамой отправилась в Милан для участия в шоу Lo Show Dei Record, где и устанавливают рекорды. Она была единственной представительницей Украины на этом шоу.

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София установила мировой рекорд Гиннеса в номинации "Минимальное время преодоления дистанции 20 метров в contortion roll". Гимнастка прошла 20-метровый путь в тройной складке за 10,49 секунды.

Важно! Contortion roll – гимнастическое упражнение, во время которого человек катится в прогибе в спине, но ноги должны быть у лица, а само упражнение выполняют на большой скорости.

Предыдущей рекордсменкой была гимнастка из Китая, преодолевшая этот путь за 13,2 секунды. Результат Софии – 10,49 секунды.