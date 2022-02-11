Новий рекорд
Для встановлення рекорду Софія разом з мамою відправилася до Мілана для участі в шоу Lo Show Dei Record, де і встановлюють рекорди. Вона була єдиною представницею України на цьому шоу.
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Софія встановила світовий рекорд Гіннеса у номінації "Мінімальний час подолання дистанції 20 метрів contortion roll". Гімнастка подолала 20-метровий шлях у потрійній складці за 10,49 секунди.
Попередньою рекордсменкою була гімнастка з Китаю, яка подолала цей шлях за 13,2 секунди. Результат Софії – 10,49 секунди.