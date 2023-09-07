Ряд русских спортсменов отреклись от собственного края. Атлеты страны-агрессора выбрали другие страны для выступлений на международной арене.

В Минспорта России сообщили, что 100 российских спортсменов сменили гражданство. Страна-агрессор не удовлетворена ходом событий, пишет 24 Канал, ссылаясь на росСМИ.

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Замглавы Минспорта России Алексей Морозов сообщил, что более 100 российских спортсменов отказались от выступлений под российским флагом. Тамошние атлеты горят желанием выступать на международной арене, однако свою репутацию им уж точно не удастся отмыть, а также избавиться от клейма представительства страны-агрессора.

55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство, если брать неолимпийские виды спорта, то эта цифра перевалила за 100. Есть прецеденты по возврату средств, потраченных на подготовку. Что касается смены гражданства, то некоторые страны ведут себя не совсем корректно,

– цитирует Морозова российское пропагандистское издательство.

К тому же, стоит отметить, что ранее российские СМИ сообщали, что спортивное гражданство изменили или собирались изменить не меньше, чем 204 тамошних атлетов. Все потому, что они не собираются ставить "крест" на своей карьере из-за злодеяния родной страны. В частности, к крайностям прибегла топовая российская теннисистка Варвара Грачева, а руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, что должен закрыть данную лазейку россиян.