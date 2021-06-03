Это означает, что звезды и болельщики кальчо отныне будут посещать город не только ради экскурсии по историческим местам. Хотя без катания на гондолах все же не обойтись. Ведь это один из двух способов добраться на домашний стадион команды.

Один из старейших футбольных стадионов Италии

"Стадио Пьерлуиджи Пенцо" – один из двух старейших футбольных стадионов Италии. Первый матч здесь сыграли еще в 1913 году. Только "Луиджи Феррарис" в Генуе основан раньше (1911 год). Венецианский "Стадио Пьер Луиджи Пенц" сейчас вмещает чуть больше семи тысяч зрителей.



Стадио Пьерлуиджи Пенцо / venezia.it

Однако так было не всегда. В 1960-х годах клубу после нескольких реконструкций удалось довести вместимость стадиона до 26-ти тысяч. Дальше, правда, свое слово сказала природа. 11 сентября 1970 года по окраине Венеции и Падуи промчался торнадо. В результате стихии тогда погибли 36 человек. Серьезно досталось и домашнему стадиону "Венеции". Его вместимость в результате разрушений упала до 5-ти тысяч. С тех пор количество болельщиков, которые может вживую посмотреть домашние матчи, не сильно увеличилось. Сейчас официальная цифра "Стадио Пьер Луиджи Пенц" – 7 389 мест. И он – с отрывом самый крохотный из всех стадионов Серии А. Но отнюдь не менее интересный.

Гондолами на футбол

"Пьерлуиджи Пенцо" расположен на небольшом острове Сант-Элена на восточной окраине Венеции. Добраться до стадиона можно только пешком или подплыв на гондоле или катере. Поэтому накануне матчей "Венеции" вы не увидите привычного прибытия команд на автобусе. Здесь стоит ожидать гораздо более колоритного появления игроков.



Стадио Пьерлуиджи Пенцо. Вид сверху / venezia.it

Это, безусловно, только добавит "изюминки" новому сезону Серии А. И вполне вероятно, такой колорит мы будем видеть еще недолго. Клуб уже планирует строительство новой арены на 18 тысяч мест в районе Квадранте-ди-Тессера, что в 12 километрах от Венеции.

Единственный трофей в истории

В течение многолетней истории "Венеции" удалось выиграть только один трофей. В 1941 году команда завоевала Кубок Италии. В финале турнира по итогам двух матчей венецианцы обыграли "Рому".



Игроки "Венеции" с Кубком Италии / wikidata

А вот в чемпионате Италии "Венеция" никогда на вершины не поднималась. Наивысшей планкой для клуба до сих пор остается третья строчка в те же времена Второй мировой. В сезоне 41/42 команда финишировала третьей в чемпионате. В целом в итальянской Серии А "Венеция" провела только 14 сезонов.

19-летний путь в Серию А

Кажется, десятилетний заплыв Одиссея к Итаке – легкая прогулка. Последний раз команда выступала в главной лиге итальянского футбола еще 19 лет назад. О том, как венецианцы возвращались в элиту, Amazon или Netflix могли бы снять сериал. И одним сезоном дело точно не ограничилось бы. Чемпионат 20/21 в Серии В "Венеция" завершила на пятой строчке. Прямую путевку в элиту получили "Салернитана" и "Эмполи". А вот третий счастливец определялся в матчах плей-офф. Там "Венецию" сначала ожидала одноматчевая дуэль с "Кьево". Дважды в течение игры уступая в счете, островитяне таки вырвали победу в дополнительное время 3:2. Далее "Венеция" в двух поединках справилась с "Лечче". И наконец в решающем противостоянии капитулировала "Читтаделла". Гол, который вывел "Венецию" в Серию А, команда провела на третьей добавленной минуте второго матча.



"Венеция" только что оформила выход в Серию А / twitter

Парад гондол

Венецианцы отпраздновали успех словно завоевание Скудетто. Началось все парадом болельщиков по улицам города. Далее на главной площади города игроки и тренерский штаб устроили красивую фотосессию в футболках с буквой А (отсылка к серии А).



Игроки "Венеции" на площади святого Марка / twitter

Продолжилось празднование красивым парадом гондол, на одной из которых расположились футболисты. Позволить себе отпраздновать успех в таком стиле, пожалуй, не может больше ни один футбольный клуб в Европе.



Фаны "Венеции" празднуют выход команды в Серию А​ / twitter

Венецианская эстетика

Несмотря на то, что ФК "Венеция" никогда не принадлежал к футбольным грандам, у команды множество болельщиков за пределами Италии. Объяснить это очень просто. Визуальный образ клуба действительно приносит большое эстетическое удовольствие. Свою символику команда переняла у города. На гербе клуба – крылатый лев, скульптуры которого можно часто увидеть в Венеции.



Лев святого Марка – один из символов Венеции / hannahfielding.net

Отдельная тема – клубные цвета. Еще одно сочетание зеленого, черного и оранжевого в футболе не так уж и просто найти. Поэтому форму команды вы точно не спутаете ни с одной другой не только в Серии А, но и во всей Европе. А вот то, как в прошлом сезоне венецианцы представили ее – это десять из десяти.



Осенняя презентация новой формы "Венеции" / twitter

Три банкротства

Черно-зелено-оранжевые цвета у "Венеции" были не всегда. Клуб на протяжении истории пережил три банкротства. Для того, чтобы выжить после одного из них, "Венеции" в 1988-м году пришлось объединиться с клубом "Местре". Именно от него черно-зеленые венецианцы и получили третью полосу – оранжевую. Схему объединения для спасения придумал тогдашний президент Маурицио Дзампарини, который впоследствии покинул северный клуб и осел на юге, став главой другого представителя Серии А – "Палермо".



Маурицио Дзампарини/ facebook

В 2011-м году "Венецию" купил российский бизнесмен Юрий Кораблин. Бывшему депутату Госдумы достался клуб с многочисленными долгами, однако новым Абрамовичем для футбольной Европы он не стал. Как результат – очередное банкротство.

Венеция по-американски

В 2015 г. "Венеция" перешла в собственность американского бизнесмена Джо Такопины. За три года ему удалось всерьез изменить клуб. Это касается как его внешнего имиджа, так и инфраструктуры.

Именно Такопина сумел получить разрешение в городских властей на строительство нового стадиона. В начале 2020-го у "Венеции" снова сменился собственник – американская компания VFC Newco. И на этот раз, похоже, все серьезно. Президент VFC Newco Дункан Нидерауэр свое время был исполнительными директором Нью-Йоркской фондовой биржи.



Дункан Нидерауэр / ilnuovoterraglio.it

Легенды клуба

Скромный по меркам итальянского футбола клуб не может похвастаться большим количеством легендарных игроков. Цвета команды примеряли совсем немного выдающихся футболистов. Два из них – Валентино Маццола и Эцио Лоик – приложились к завоеванию с командой Кубка Италии в 1941 году. Оба продолжили карьеру в главном итальянском гранде тех времен "Торино" и трагически погибли в авиакатастрофе в 1949 году, когда самолет с командой разбился неподалеку от Турина. В команде в разные годы выступали игроки сборной Италии Марко Дельвеккио, Кристиан Вьери и Сальваторе Сиригу, а также уругваец Альваро Рекоба. Однако все они делали это вовсе не в пиковые свои сезоны.



Альваро Рекоба / twitter

Тренерская лавочка

А вот на посту главного тренера "Венеции" хватало именитых специалистов. Здесь работал будущий наставник сборной Италии Чезаре Пранделли. Три года в клубе провел Альберто Дзакерони (первый руководитель Андрея Шевченко в "Милане"). Также команду тренировали Джампьеро Вентура и Лучано Спалетти. Тренерскую карьеру в "Венеции" начинал легендарный форвард сборной Италии Филиппо Индзаги.



Филиппо Индзаги / ilnuovocalcio.it

Ну а в этом году вывел команду в Серию А специалист Паоло Дзанетти. Сделал это наставник уже в первом своем сезоне во главе "крылатых львов". Именно с ним команда начнет выступления в главной лиге итальянского футбола. Лиге, где уже заждались самую красивую команду страны.