10 дней войны я там пряталась, – Блашко о разрушении русскими базы в Чернигове
19 марта 2022 , 13:31Читати новину українською
Источник:инстаграм Дарьи Блажко
Украинская биатлонистка белорусского происхождения Дарья Блашко прокомментировала разрушение российскими оккупантами лыжную базу в Чернигове.
Чернигов стал одним из городов Украины, где ведутся активные боевые действия. С момента полномасштабного вторжения России, которое продолжается уже 24-е сутки, был уничтожен ряд инфраструктурных объектов.
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"Я здесь жила до войны и 10 дней войны пряталась в подвале вместе с тренером и другими людьми. Была последняя надежда, что базу не тронут... это. Просто. Спортивная. База", – написала Блашко.
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Что известно о лыжной базе в Чернигове
- Лыжная база в Чернигове была построена в 1977 году. Она находилась на юго-восточной окраине города.
- База в Чернигове активно использовалась во время проведения чемпионатов Украины по биатлону. В частности, во время летних чемпионатов мира по биатлону, участие в которых принимали и взрослые спортсмены.