Розвинулася апатія до тренувального процесу, – Бех-Романчук про відновлення після Олімпіади-2020

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук тріумфально розпочала новий сезон на чемпіонаті України. Проте виявилося, що підготовка до перших стартів була нелегкою.

Бех-Романчук: Не було бажання приходити на стадіон

За словами стрибунки у довжину, підготовку до нового сезону вона почала доволі пізно. Марину довго турбувала поразка на Олімпіаді, тому вона потребувала тривалого відновлення.

Цікаво Завжди налаштована на максимальну боротьбу, – Бех-Романчук оцінила початок сезону

Я максимально багато відпочила після Олімпійських ігор, тому що сезон був дуже для мене важким напруженим. Можна сказати, що навіть розвинулася апатія до тренувального процесу. Взагалі не було бажання приходити на стадіон,

– зізналася спортсменка.

Бех-Романчук розповіла про підготовку до нового сезону, а також тренувальний процес.

"Розпочала підготовку доволі пізно, це було в листопаді. Дещо змінили у тренувальному процесі. Додали більше бігового об'єму, що ми раніше не робили. А так все по-звичайному.

У грудні ми зазвичай концентруємося на спринті, заходимо вже у свій сектор. У цьому році я приділяю аспект іншим видам – це 60 метрів та потрійний стрибок. Намагаємося урізноманітнити тренувальний процес", – сказала Марина.

Також легкоатлетка заявила, що спершу думала пропустити цей сезон.

Коли почали тренуватися, ми взагалі думали зимовий сезон пропустити. Хотіла відновитися морально та фізично, але потім все ж таки прийняли рішення, що варто трішки порухатися,

– додала іменита стрибунка у довжину.

Марина Бех-Романчук: головне про спортсменку

Бех-Романчук – відома українська стрибунка у довжину.

Найкращим досягненням у її кар'єрі є "срібло" на чемпіонаті світу у 2019 році.

У 2021-му році вона тріумфувала на чемпіоні Європи у приміщенні. Також на її рахунку "бронза" на чемпіонаті Європи в приміщенні.

У 2018 році Марина здобула срібну нагороду на чемпіонаті Європи на відкритому повітрі.

На Олімпіаді у Токіо Бех-Романчук посіла п'яте місце.

Вже традиційно Бех-Романчук розпочинає сезон зі спринтерських дисциплін – бігу на 60 метрів. На чемпіонаті України у Сумах З результатом 7,59 секунди в фіналі Марина стала четвертою.

Також спортсменка вперше спробувала свої сили у потрійному стрибку. Бех-Романчук зробила щось неймовірне, саме у цій дисципліні їй вдалося перемогти. Вона показала найкращий для себе результат – 14,34 метра.