Розплачується за помилки минулого: Бензема виплатив чималу компенсацію Вальбуену

Справа щодо форварда Реала Каріма Бензема та ексхавбека збірної Франції Матьє Вальбуена наблизилась до завершення. З рахунку зіркового футболіста списали чималу суму.

Бензема планує оскаржити рішення суду

Французький суд списав із рахунку нападника Реала 230 тисяч євро. Ці кошти має отримати Вальбуена як компенсацію за шантаж публікацією особистого секс-відео.

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Зазначається, що якби Бензема не виплатив гроші, його рахунки могли бути заморожені французьким судовим органом за запитом адвокатів Вальбуена.

Раніше зазначалося, що Карім має сплатити 75 тисяч євро компенсації, а також 80 тисяч судових витрат. Також п'ятеро обвинувачених зобов'язані були заплатити 150 тисяч євро.

Французький футболіст разом зі своїм адвокатом вже подали апеляцію на судове рішення.

Судова тяганина за участі Бензема