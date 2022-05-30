Розлючені фанати вибігли на поле після вильоту Сент-Етьєна з Ліги 1: відео дикої поведінки

У неділю, 29 травня, Сент-Етьєн вдома зіграв у ключовому матчі проти Осера в лізі 1. На жаль, господарям не вдалось зберегти пропуску в еліті.

Поле перетворилось у справжнє пекло

Уболівальники команд побачили голи у другому таймі. Першими нулі на табло розмочили гості завдяки точному удару Хамза Сакі, пише 24 канал.

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Рівно 25 хвилин трималась перевага у рахунку Осера. На 76-й хвилині Махді Камара зрівняв цифри на табло. Як не старались команди вирішити долю місця у Лізі 1, але в основний час визначити це не вдалось. Футболісти перевели гру у серію післяматчевих пенальті. де точнішими були гравці Осера – 4:5. Головним невдахою 11-метрових ударів став алжирський легіонер Сент-Етьєна Ріяд Будебуз.

Перший поєдинок плей-офф за місце у Лізі 1 закінчився мировою 1:1.

Сент-Етьєн вперше з 2004 року виступатиме у другому дивізіоні. 18 років команда протрималась у Лізі 1. Осер перший раз за 10 років розпочне новий сезон-2022/2023 у найвищій лізі Франції.

Найцікавіше було після фінального свистка. Розлючені уболівальники Сент-Етьєна одразу після останнього пенальті вибігли на футбольне поле, щоб висловити своє невдоволення улюбленій команді. Фанати закидали підтрибунне приміщення фаєрами. Футболісти обох команд ледь встигли забігти у тунель, звідки вони виходять на поле.

Через неприпустиму поведінку клуб може понести фінансове покарання. Інші фанати, які залишились на трибунах, зазняли цей скандальний епізод на свої смартфони.

Відео поведінки фанатів Сент-Етьєна