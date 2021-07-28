Чи стане Романчук олімпійським чемпіоном, третій шанс Костевич: розклад Олімпіади 29 липня
28 липня 2021 , 18:50Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У четвер, 29 липня, на Олімпійських іграх у Токіо буде розіграно 17 комплектів нагород. На старт вийдуть 12 представників України.
Загалом, найбільше шансів на медаль у цей день має Михайло Романчук та Олена Костевич, які будуть представляти Україну в плаванні та кульовій стрільбі відповідно.
До слова Чи здобуде Михайло Романчук першу золоту медаль для збірної України на Олімпіаді-2020
Розклад фінальних змагань 6-го дня Олімпіади-2020, 29 липня
- 2:30 – 6:00. Академічне веслування. Чоловіки – двійка, двійка парна легка. Жінки – двійка, двійка парна легка (Ігор Хмара, Станіслав Ковальов)
- 3:00 - 11:00. Стендова стрільба. Трап – чоловіки, жінки (Олена Костевич)
- 4:30 – 6:20. Плавання. Чоловіки – 800 м в/с, 200 м в/с, 100 м в/с. Жінки – 200 м бат, 4х200 в/с (Михайло Романчук, Сергій Фролов, Дарина Зевіна, Ігор Трояновський)
- 05:00. Бокс. Середня вага(до 75 кг), чоловіки, 1/8 фіналу (Олександр Хижняк). Суперважка вага(понад 91 кг), чоловіки, 1/8 фіналу (Цотне Рогава)
- 8:00 – 10:45. Веслування на байдарках і каное. С-1 слалом, жінки (Вікторія Ус)
- 08:00. Теніс. 1/2 фіналу. Жінки (Еліна Світоліна)
- 11:00 – 13:40. Дзюдо. Чоловіки – 100 кг. Жінки - 78 кг (Анастасія Турчин)
- 12:30 – 14:30. Фехтування. Жіноча рапіра, команда
- 13:50 – 16:00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство, жінки
- 14:00 – 16:10. Настільний теніс. Жінки, одиночний розряд.
Після п'яти змагальних днів у медальній скарбничці України три бронзові нагороди. Медалі Україні принесли:
- Дарія Білодід (дзюдо);
- Ігор Рейзлін (фехтування);
- Олена Костевич / Олег Омельчук (стрільба).