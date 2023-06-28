Європейські ігри-2023: коли виступатимуть українці у восьмий день змагань
Європейські ігри-2023 перетнули свій екватор. У середу. 28 червня, відбудеться восьмий змагальний день за участю українських атлетів.
Розпочинається друга половина Європейських ігор у Польщі. Цього дня українські спортсмени змагатимуться у 12 видах спорту: пляжному футболі, боксі, стрибках у воду, стрільбі з лука, бадмінтоні, фехтуванні, сучасному п'ятиборстві, кульовій стрільбі, стрибках з трампліна, триатлоні, настільному тенісі та текболі, пише 24 Канал.
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Нові надії на медалі
У восьмий змагальний день в Європейські ігри вривається текбол, а останні виступи пройдуть у стрибках у воду. Серед іменитих українських спортсменів нашу країну представлятимуть: стрілки Олена Костевич та Сергій Куліш, боксер Олександр Хижняк, стрибун з трампліна Євген Марусяк. Медальними стануть для України п'ять видів спорту – триатлон, кульова стрільба, стрибки у воду, текбол та стрибки з трампліна.Варте уваги. Після дуже вдалого попереднього змагального дня, де наші спортсмени здобули 9 медалей, з яких: 5 золотих, 3 срібні та 1 бронзову, Україна продовжує посідати третє місце у медальному заліку змагань, але максимально наблизилися до першої двійки.
Медальний залік ЄІ-2023 станом на ранок 28.06 / твітер змагань
Розклад виступів українських спортсменів на Європейських іграх
- 10:00. Фехтування: Аліна Полозюк, Дарія Миронюк, Крістіна Петрова, Ольга Сопіт (командний турнір, рапіра, 1/8 фіналу)
- 10:45. Стрільба з лука: Анастасія Павлова (одиночний турнір, олімпійський лук, 1/8 фіналу)
- 11:00. Стрибки у воду: Анна Письменська (одиночний турнір, 1-метровий трамплін, кваліфікація)
- 11:00. Фехтування: Василь Гумен, Олексій Стаценко, Юрій Цап, Андрій Ягодка (командний турнір, шабля, 1/8 фіналу)
- 11:00. Триатлон: Віталій Воронцов (одиночний турнір, фінал)
- 11:00. Сучасне п'ятиборство: Юрій Ковальчук, Павло Тимощенко (фехтування, бонусний раунд, півфінал)
- 11:00. Кульова стрільба: Олена Костевич, Анастасія Німець, Юлія Коростильова (командний турнір, пістолет, 25 метрів, кваліфікація)
- 11:00-13:20. Текбол: Дар'я Зеленська (одиночний турнір, груповий етап)
- 12:30. Кульова стрільба: Сергій Куліш, Дар'я Тихова; Олег Царьков, Наталія Кальниш (мікст турнір, гвинтівка, 50 метрів, кваліфікація)
- 14:00. Настільний теніс: Соломія Братейко, Анастасія Дмитренко, Ганна Гапонова, Маргарита Песоцька (командний турнір, 1/8 фіналу)
- 14:15. Бокс: Ганна Охрей (60 кг, чвертьфінал)
- 14:15. Кульова стрільба: жінки, командний турнір, пістолет, 25 метрів, фінал
- 15:00. Бадмінтон: Данило Боснюк (одиночний турнір, груповий етап)
- 15:30. Пляжний футбол: жінки, Україна - Італія (груповий етап)
- 16:30. Бокс: Олександр Хижняк (80 кг, чвертьфінал)
- 16:45. Стрільба з лука: жінки, одиночний турнір, олімпійський лук, фінал
- 16:45. Кульова стрільба: мікст турнір, гвинтівка, 50 метрів, фінал
- 17:00. Стрибки у воду: жінки, одиночний турнір, 1-метровий трамплін, фінал
- 17:30. Стрибки з трамплна: Віталій Калініченко, Євген Марусяк (одиночний турнір, нормальний трамплін, кваліфікація)
- 18:20. Текбол: жінки, одиночний турнір, фінал
- 18:30. Пляжний футбол: чоловіки, Україна - Швейцарія (груповий етап)
- 19:00. Стрибки у воду: Олег Колодій/Данило Коновалов (синхронні стрибки, 3-метровий трамплін, фінал)
- 19:30. Бадмінтон: Марія Столяренко/Єлизавета Жарка (парний турнір, груповий етап)
- 19:30. Стрибки з трампліна: одиночний турнір, нормальний трамплін, фінал
- 20:30. Бадмінтон: Гліб Бекетов/Михайло Махновський (парний турнір, груповий етап)