Європейські ігри-2023: коли виступатимуть українці у восьмий день змагань

Європейські ігри-2023 перетнули свій екватор. У середу. 28 червня, відбудеться восьмий змагальний день за участю українських атлетів.

Розпочинається друга половина Європейських ігор у Польщі. Цього дня українські спортсмени змагатимуться у 12 видах спорту: пляжному футболі, боксі, стрибках у воду, стрільбі з лука, бадмінтоні, фехтуванні, сучасному п'ятиборстві, кульовій стрільбі, стрибках з трампліна, триатлоні, настільному тенісі та текболі, пише 24 Канал.

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Нові надії на медалі

У восьмий змагальний день в Європейські ігри вривається текбол, а останні виступи пройдуть у стрибках у воду. Серед іменитих українських спортсменів нашу країну представлятимуть: стрілки Олена Костевич та Сергій Куліш, боксер Олександр Хижняк, стрибун з трампліна Євген Марусяк. Медальними стануть для України п'ять видів спорту – триатлон, кульова стрільба, стрибки у воду, текбол та стрибки з трампліна.

Після дуже вдалого попереднього змагального дня, де наші спортсмени здобули 9 медалей, з яких: 5 золотих, 3 срібні та 1 бронзову, Україна продовжує посідати третє місце у медальному заліку змагань, але максимально наблизилися до першої двійки.



Медальний залік ЄІ-2023 станом на ранок 28.06 / твітер змагань

Розклад виступів українських спортсменів на Європейських іграх