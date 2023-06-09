Дати й час визначено: став відомий розклад перехідних матчів за місце в УПЛ
Джерело:УПЛ
Українська Прем'єр-ліга назвала час і дату проведення перехідних матчів. У них буде розіграно останні 2 місця в еліті на сезон-2023/2024.
За результатами сезону в УПЛ Верес та Інгулець посіли 13 та 14 місце. Тепер для збереження прописки у вищому дивізіоні цим командам доведеться провести матчі проти команд, що посіли третє та четверте місце в Першій лізі – це ЛНЗ та Металург.
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Розклад перехідних матчів
13-та команда УПЛ зіграє проти четвертої з Першої ліги, а 14-та проти третьої (відповідно). Перші поєдинки за участь у змаганнях української Прем'єр-ліги на наступний сезон відбудуться 10 червня, матчі-відповіді – 14 червня.Перші матчі – 10 червня
17:00. Інгулець Петрове – ЛНЗ Черкаси
17:00. Металург Запоріжжя – Верес Рівне
Матчі-відповіді – 14 червня
13:00. Верес Рівне – МеталургЗапоріжжя
17:00. ЛНЗ Черкаси – Інгулець ПетровеЗазначимо. Після закінчення основної частини чемпіонату Інгулець звільнив тренера. До поєдинків з ЛНЗ команду готує Владислав Лупашко. Верес також розглядає можливість зміни тренера й, що найцікавіше, майбутнє нинішнього головного тренера рівнян, пов'язуть із ще одним представником перехідних матчів – ЛНЗ.