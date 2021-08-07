Останні надії на друге "золото": за кого вболівати з українців на Олімпіаді 8 серпня
7 серпня 2021 , 19:45Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У неділю, 8 серпня, в заключний день на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть 9 представників України. Розклад змагань – на Спорт24.
Сьогодні остання надія на друге "золото" Олімпіади для України лежить на представниці велоспорту Олені Старіковій. Українка буде змагатися у півфіналі жіночого спринту на треку.
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Також на медалі можна сподіватися у командному багатоборстві з художньої гімнастики, де буде представлена Україна.
Розклад Олімпійських ігор 8 серпня
- 1:00. Легка атлетика. Марафон, чоловіки (Сітковський Олександр, Нижник Микола, Городиський Богдан-Іван)
- 4:00 – 7:15. Велоспорт, трек. Чоловік кейрин, жіночий спринт, жіночий омніум (Старікова Олена)
- 5:00 – 6:55. Художня гімнастика. Групове багатоборство (збірна України)
- 5:30 – 8:00. Баскетбол. Жіночий фінал
- 7:30 – 10:00. Волейбол. Жіночий фінал
- 8:00 – 10:00. Бокс. Чоловіки, 63 кг, 90+ кг. Жінки 60 кг, 75 кг
- 9:00 – 11:30. Гандбол. Жіночий фінал
- 10:30 – 12:20. Водне поло. Чоловічий фінал